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10test
ILOVBEE выпустила механическую клавиатуру B87 с переключателями Zhisu Axis
Переключатели Zhisu Axis оснащены сердечником из материала POM, обеспечивающим плавную и быструю работу.

Компания ILOVBEE презентовала новую настраиваемую механическую клавиатуру под названием B87, оснащенную переключателями Zhisu Axis, разработанными совместно с компанией. Переключатели Zhisu Axis отличаются сердечником из материала POM, обеспечивающими плавное и быстрое срабатывание, что делает их идеальным выбором для поклонников киберспорта. Эти механические переключатели имеют короткий ход спуска (1,2 мм) и общий ход клавиши 3,6 мм, а также используют акриловый спусковой крючок и длинную пружину диаметром 21 мм для быстрого возврата в исходное положение.

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Клавиатура ILOVBEE B87 предлагает три варианта подключения: беспроводной 2,4G, Bluetooth и проводной, имеет классическую раскладку из 87 клавиш и подходит для индивидуальных предпочтений пользователей благодаря переключателям с возможностью горячей замены для удобной настройки. B87 сделана для бесшумного набора, благодаря пятиуровневой конструкции поглощения шума.

Встроенный аккумулятор емкостью 6300 мАч обеспечивает продолжительную работу в беспроводном режиме, а наличие отдельной клавиши «F13» и полноцветной RGB-подсветки улучшают функционал и внешний вид. B87 доступна в двух цветовых вариантах: bee flame и bee love, а также имеет уникальную особенность - сменную металлическую ручку в правом верхнем углу.

#bluetooth #rgb #b87 #ilovbee #zhisu axis
Источник: gizmochina.com
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