Также добавлена возможность выбора формата сохранения снимков: JPEG или JPEG+RAW

В июньском обновлении Pixel Feature Drop перенесли некоторые возможности камеры Pixel 8 на модели Pixel 6, 7 и Pixel Fold (и частично на Pixel Tablet). Это обновление доступно в версии 9.4 приложения камеры Pixel.

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Обычно камера автоматически выбирает подходящий объектив в зависимости от условий съёмки. Теперь же есть возможность вручную выбрать нужный объектив, таким образом, пользователь сам принимает решение о том, какую камеру использовать: широкоугольную, сверхширокоугольную или телеобъектив. Однако стоит отметить, что эта функция доступна только для Pixel 6 Pro, 7 Pro и Pixel Fold, в то время как у обычных моделей Pixel предусмотрен только автоматический выбор объектива.

Новая настройка ручного выбора объектива находится на вкладке "Pro" в настройках камеры. Также там можно выбрать формат сохранения фотографий – JPEG или JPEG+RAW. Это не нововведение, но раньше эта настройка была скрыта в разделе «Настройки», «Дополнительно».

Кроме того, улучшен режим HDR+, который теперь выбирает идеальный момент для съемки, фокусируясь на лице объекта и улыбке в момент нажатия кнопки затвора. Эта функция доступна на Pixel 6 и новее, Pixel Fold и Pixel Tablet.