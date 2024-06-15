Вполне возможно, что дополнительная информация о носимом устройстве Galaxy Ring будет раскрыта на июльском мероприятии

Ранее сегодня произошли две утечки, которые раскрывают информацию о будущих моделях Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6. Новая утечка предоставила подробности о дате выпуска этих устройств.

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Известный источник информации Эван Бласс опубликовал gif-изображение предстоящего баннера мероприятия Unpacked от компании Samsung на своей странице в социальной сети. Баннер, вероятно, с сайта Samsung Korea, сообщает о том, что следующее мероприятие Samsung Galaxy Unpacked состоится 10 июля 2024 года в 22:00 по корейскому времени.

Также появились слухи о возможном проведении летнего мероприятия Unpacked Samsung в начале этого года, возможно, перед Олимпийскими играми в Париже, которые начнутся 26 июля. На мероприятии, помимо складных устройств, будут анонсированы новые умные часы Galaxy Watch, включая модель Ultra, и беспроводные наушники Galaxy BFDS. Возможно, на июльском мероприятии появится больше информации о носимом устройстве Galaxy Ring.

Важно отметить, что эта информация основана на утечках и пока официально не подтверждена самой компанией Samsung. Как правило, Samsung проводит по два мероприятия Unpacked ежегодно: одно для представления новых смартфонов серии Galaxy S и другое летнее мероприятие, на котором обычно представляются складные телефоны и другие устройства.