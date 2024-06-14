Ноутбуки имеют толщину 17,9 мм и оснащены аккумулятором емкостью 58 Втч, обеспечивающим до 10 часов автономной работы.

Acer анонсировала новую серию компактных и легких ноутбуков Go AI с процессорами AMD Ryzen и впечатляющими характеристиками. Линейка Go AI доступна с 14-дюймовым и 16-дюймовым экранами, оснащенными процессором AMD Ryzen 7 8845H. Этот процессор, в связке с 16 Гб памяти LPDDR5 6400 и SSD ёмкостью 1 Тб обеспечивает эффективную и быструю работу.

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Оба размера экранов имеют разрешение WUXGA (1920×1200), 100% sRGB цветопередачу. Высокое соотношение экрана к корпусу (89%) увеличивает рабочую площадь, а поворачивающийся на 180 градусов экран добавляет удобства. Ноутбук Go AI оснащен клавиатурой с подсветкой, позволяющей удобно печатать при любом освещении.

14-дюймовая модель серии Go AI весит 1,4 кг, а 16-дюймовая - 1,7 кг, что делает их очень портативными. Обе модели имеют толщину 17,9 мм и оборудованы аккумулятором емкостью 58 втч, обеспечивающим до 10 часов автономной работы.

Порты подключения включают два полнофункциональных Type-C порта, два USB-A порта, HDMI 2.0, RJ45 разъем для проводной сети, устройство для чтения карт памяти microSD и поддержку Wi-Fi 6.