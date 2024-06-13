Philips Evnia 34M2C6500 имеет разрешение 3440x1440 пикселей, частоту обновления 175 Гц и соотношение сторон 21:9.

Philips анонсировала новейшую модель игрового монитора Evnia 34M2C6500, обладающую QD-OLED-панелью. Этот монитор является более доступной альтернативой модели Evnia 34M2C8600.

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Philips Evnia 34M2C6500 имеет аналогичное разрешение 3440 х 1440 пикселей с частотой обновления 175 Гц и соотношением сторон 21:9, кривизну 1800R и поддержку VESA Adaptive Sync. Яркость Evnia 34M2C6500 достигает 1000 нит в режиме HDR и 250 нит в режиме SDR.

Предполагается, что оба монитора Philips оснащены одной и той же QD-OLED-панелью первого поколения. Однако, некоторые модели, такие как MSI MPG 341CQPX, используют более новую панель "Gen 1.5" с частотой обновления 240 Гц. Evnia 34M2C6500 также оборудована подсветкой Ambiglow, подставкой с регулировкой и разнообразными портами, включая разъем 3,5 мм, DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, 2 порта USB 3.2 типа A и 1 порт USB типа B.