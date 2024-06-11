С помощью Vision Pro видеооператоры смогут создавать четкие трехмерные видеоролики без потери качества даже при слабом освещении

Компания Apple обещала улучшить удобство гарнитуры Vision Pro с помощью новых возможностей, над которыми она работает. На мероприятии WWDC 2024 было объявлено, что компания попросит Canon предоставить объектив камеры EOS R7, который поможет создавать трехмерные видеоролики для Vision Pro. Новый объектив беззеркальной камеры будет специально подогнан под гарнитуру.

реклама

Это объявление было сделано вместе с обновлениями, которые появятся в новой операционной системе Visionos 2. Некоторые из изменений включают в себя основные функции гарнитуры Vision Pro, которые позволят пользователям создавать трехмерные фотографии в приложении "фото". Приложение будет обновлено и будет иметь такие важные возможности, как преобразование изображений в трехмерное пространство.

Canon EOS R7 оснащена двойной оптикой и благодаря функционалу двух линз видеооператоры смогут создавать четкие трехмерные видеоролики без потери качества даже при низком освещении в Vision Pro. Приложение EOS VR Utility от Canon будет использоваться для обработки видеоматериалов и перевода их в трехмерный формат, оптимизируя контент для Vision Pro.