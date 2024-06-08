Беспроводная игровая гарнитура Grooves Theta оснащена 10-мм динамиками и композитной диафрагмой, настроенной Langsdom Audio Wireless

Производитель Grooves анонсировал свежую пару геймерских беспроводных наушников под маркой Grooves Theta. Устройство оборудовано подсветкой RGB и имеет низкую задержку.

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Игровые беспроводные наушники Grooves Theta оснащены динамиками диаметром 10 мм с композитной мембраной, настроенной специалистами компании Langsdom Audio Wireless для достижения высокого качества звучания. Наушники работают на чипсете Blurtrum и используют технологию Bluetooth 5.3 для подключения к другим устройствам. Благодаря этому они способны обеспечивать низкую задержку в 45 мс, что необходимо для бесперебойного проигрывания звука во время игр и просмотра видео. Поддерживаются аудиокодеки AAC и SBC.

Хотя в наушниках отсутствует активное шумоподавление (ANC), есть искусственный интеллект, который выполняет функции шумоподавления, обеспечивая четкое и качественное звучание через микрофон во время звонков или игр.

Наушники оборудованы сенсорным управлением для регулировки громкости, ответа на вызовы и переключения треков. Время автономной работы наушников составляет 30 часов, а полная зарядка занимает 90 минут через порт USB-C. Кроме того, наушники защищены от влаги и пыли по стандарту IPX5, что делает их отличным выбором для занятий спортом.

Несколько недель назад Grooves также анонсировала наушники Alpha Gaming TWS, которые также имеют яркую RGB подсветку, 13-миллиметровые динамические динамики, чип ENC с двойной меткой и активное шумоподавление.