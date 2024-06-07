Дисплей чехла наушников Live Flex 3 TWS поддерживает индивидуальные обои и дает возможность настроить внешний вид чехла для зарядки.

Компания JBL выпустила свежую пару наушников без проводов под названием Live Flex 3. Главной особенностью Live Flex 3 является чехол для зарядки со встроенным сенсорным дисплеем.

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Этот сенсорный дисплей позволяет управлять разными функциями без необходимости доставать телефон и включает: воспроизведение и смену песен, настройку режимов окружающего звука, настройку звуковых эффектов, изменение обоев и функцию поиска наушников.

Дисплей на чехле поддерживает индивидуальные обои, что дает возможность настроить внешний вид зарядного кейса. Что касается самих наушников, они обладают 12-миллиметровыми динамиками и поддерживают «полноценное адаптивное шумоподавление», которое помогает блокировать нежелательные внешние звуки. Наушники имеют класс защиты IP55, что гарантирует защиту от пыли и легких брызг воды.

С помощью разъема Bluetooth 5.3 обеспечивается стабильное соединение с внешним устройством. Время автономной работы наушников составляет до 10 часов. Чехол для зарядки обеспечивает дополнительные 40 часов воспроизведения, в результате чего общее время работы достигает 50 часов. Чехол также поддерживает быструю зарядку: 10 минут зарядки дают 4 часа автономной работы.