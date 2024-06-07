Наушники Oppo Neo Buds 2 TWS оснащены 10-миллиметровым титановым динамиком, который обеспечивает мощные и глубокие басы.

Oppo презентовала новый оттенок для своих популярных наушников Enco Buds 2 TWS. Ранее эти наушники были выпущены в августе 2022 года и представлены в черном и белом цветах, однако позднее был добавлен вариант зеленого оттенка, напоминающий лайм.

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У модели Oppo Enco Buds 2 TWS имеется внутриушная конструкция с приспособлениями из резины и стержнем. Ручка наушников предлагает множество функций сенсорного управления, в том числе возможность управления камерой. Также наушники соответствуют стандарту защиты от попадания воды IPX4.

Что касается качества звука, наушники Oppo Enco Buds 2 TWS оснащены 10-миллиметровым динамиком из титана, обеспечивающим мощные и глубокие басы. Они также поддерживают активное шумоподавление с помощью технологии искусственного интеллекта, обеспечивая высокое качество звука и эффекты пространственного звучания Enco Live Stereo. Для геймеров наушники также поддерживают режим с низкой задержкой через Bluetooth 5.2.

Наушники Oppo Enco Buds 2 TWS также обладают функцией автоматического подключения к смартфону при открытии кейса. Общее время автономной работы этих наушников составляет до 28 часов при использовании комплекта с кейсом для хранения и зарядки.