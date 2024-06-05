Galaxy Fold 6, скорее всего, будет иметь большую камеру, а Flip 6 сохранит дизайн предыдущей модели.

В преддверии мероприятия Galaxy Unpacked, запланированным на 10 июля, Samsung делает подготовку к представлению ряда новых устройств. Особое внимание привлекают модели Fold 6 и Flip 6. Многое было сказано о будущих устройствах и судя по многочисленной информации, шестое поколение складных телефонов не претерпит кардинальных изменений по сравнению с предыдущими версиями.

реклама

Официальное промо-изображение Fold 6 и Flip 6 было опубликовано на казахстанском сайте Samsung, но позже было удалено. Это изображение подтверждает предыдущие сообщения о том, что дизайн складных устройств будет аналогичен примененному для модели S24, обладая плоской рамкой. В отличие от предыдущих высококлассных моделей Galaxy с изогнутым дисплеем и закругленными краями, которые наблюдались, например, у Galaxy Z Fold 5, новое поколение будет отличаться более резкими и четкими краями.

Как заметно на изображении, Galaxy Fold 6, вероятно будет иметь более крупные камеры, в то время как Flip 6, по-видимому, сохранит дизайн предыдущей модели. На задней панели установлены три отдельных камеры с относительно большими круглыми модулями и небольшими выступами.

Из утечки изображения Flip 6 видна лишь задняя часть, где можно заметить шарнир и дополнительную панель. Похоже, что не так много изменилось по сравнению с предыдущей версией Flip 5, однако эта новая модель Samsung, выпускаемая в форм-факторе раскладушки, может возвратиться к культовому экрану, какой был у Z Flip 4.

Многие пользователи выразили свое разочарование по поводу незначительных изменений в дизайне, считая, что классический книжный стиль не требует изменений, тогда как другие оценивают более резкий и четкий внешний вид. За исключением некоторых незначительных изменений, дизайн новых складных устройств мало отличается от предыдущих поколений.

Ожидается, что модели Z Fold 6 и Flip 6 будут оснащены процессором Snapdragon 8 Gen 3 с улучшенной емкостью аккумулятора. По мере приближения даты презентации, могут появиться более конкретные детали.