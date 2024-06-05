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10test
Новые наушники Sony LinkBuds планируется выпустить в 2024 году, WF-1000XM6 и WH-1000XM6 в 2025 году
В этом году ожидаются новые модели Linkbuds S2 и Linkbuds 2, а обновления моделей WH-1000XM5 и WF-1000XM5 ожидаются в первой половине следующего года.

Хотя компания Sony в настоящее время не является лидером в сфере смартфонов, их беспроводные наушники и устройства Bluetooth безусловно считаются одними из лучших и самых популярных на рынке. Основная проблема заключается в том, что эти продукты не обновляются так часто, как модельный ряд телефонов Xperia, что влияет на стабильность их продаж в течение продолжительного времени. 

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К примеру, модель Sony WH-1000XM5, которая получила очень положительные отзывы. Вместо того чтобы готовиться к выходу следующей версии этих наушников, компанией обсуждаются потенциальные новинки - Linkbuds и Linkbuds S.

По слухам, крошечные наушники Sony Linkbuds S скоро получат продолжение. Эта информация поступила от внутреннего источника компании, который уже неоднократно подтверждал достоверность информации о предстоящих продуктах Sony.

Согласно информации от Zackbuks, компания планирует выпустить обновленные модели Linkbuds и Linkbuds S в течение этого года, а обновления для WH-1000XM5 и WF-1000XM5 появятся только в первой половине следующего года. Но пока что этот анонс звучит довольно обнадеживающе, так как нет никаких подробностей о характеристиках и функциях этих будущих аудиопродуктов Sony.

В отличие от модели Linkbuds S, шумоподавляющие наушники первого поколения Linkbuds не поразили пользователей своим дизайном и качеством звука после запуска в начале 2022 года. Поэтому очень интересно, каким будет их второе поколение.

#sony #linkbuds #linkbuds 2 #linkbuds s2 #wf-1000xm6 #wh-1000xm6
Источник: phonearena.com
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