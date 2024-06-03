Исследователи обнаружили, что улучшение движения ионов позволяет энергии заряжаться и разряжаться гораздо быстрее

Согласно исследованию, проведенному в национальной академии наук (PNAS), ученые из университета Колорадо разработали передовую технологию, позволяющую смартфонам заряжаться до 100% всего за 60 секунд.

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Основой новой технологии является использование суперконденсаторов и движение ионов через них. Ученые обнаружили, что улучшение движения ионов позволяет намного быстрее заряжать и расходовать энергию. Это дает возможность заряжать батареи мобильных телефонов от 0% до 100% всего за минуту.

Одно из значимых открытий исследователей связано с тем, что ионы движутся иначе, чем электроны, на пересечении нанопор.

Данная технология дает возможность моделировать и предсказывать движение ионов в сложной сети из множества взаимосвязанных нанопор всего за несколько минут. Однако неизвестно сколько времени потребуется, чтобы эти лабораторные исследования превратились в технологию, которая будет применяться для производства телефонных батарей.