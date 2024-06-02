Были опубликованы изображения, показывающие металлическое кольцо вокруг блока камеры и заднюю панель, смешанную с кожей и металлом

В последнее время появились свежие утечки информации, которые раскрывают некоторые ключевые особенности модели Oppo F27 Pro, а также сообщают о дате ее выхода - 13 июня. Кроме того, похоже, что F27 Pro не будет единственной моделью, вместе с ней на рынок выйдет также модель F27 Pro+.

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Самой выдающейся особенностью этих двух моделей является их корпус с IP69-защитой, которую имеют только флагманские устройства.

Вместе с утечкой были опубликованы фотографии, на которых можно увидеть металлическое кольцо вокруг блока камер и дизайн задней панели, выполненный из смеси кожи и металла. На передней панели присутствует изогнутая OLED-панель с диагональю 6,7 дюйма.

Источник также сообщает о процессоре Dimensity 7050 SOC, 8 гб оперативной памяти и 256 гб встроенной памяти. Основная камера будет иметь разрешение 64 мп, широкоугольная камера будет на 8 мп, а макрокамера - на 2 мп. Для селфи в модели F27 Pro будет предусмотрена фронтальная камера на 32 мп. Все это будет питаться аккумулятором емкостью 5000 м.а.ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 вт.

Что касается модели F27 Pro+, то она пока остается загадкой, поэтому придется подождать до 13 июня, чтобы узнать больше. Опять же, недавно представленная в Китае модель Oppo A3 Pro очень похожа на предстоящую модель F27 Pro и может дать общее представление о том, чего можно ожидать.