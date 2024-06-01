Монитор AG246FK оснащен 24,1-дюймовой панелью типа Fast TN с разрешением 1920 x 1080 и потрясающей частотой обновления в 540 Гц

Производитель мониторов AOC, известный своим игровым суббрендом AGON, представил новую модель под названием AGON 6 Pro (модель AG246FK).

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Монитор AG246FK оснащен 24,1-дюймовой панелью типа Fast TN с разрешением 1920 x 1080 и потрясающей частотой обновления в 540 Гц, что делает его одним из самых быстрых мониторов на рынке. Этот дисплей обладает яркостью 400 нит и глубиной цвета 8 бит, что обеспечивает яркие цвета и хорошую контрастность.

Хотя разрешение монитора может показаться невысоким по современным меркам, здесь основное внимание уделяется скорости. Ведь панель типа TN имеет время отклика всего 0,3 мс (MPRT) и 0,5 мс (GtG), благодаря чему изображение остается четким и практически не размывается во время динамичных игр.

Что касается точности передачи цвета, монитор AG246FK охватывает 99% цветовой гаммы sRGB и имеет высокий рейтинг Delta E<2, что является приемлемым, но не выдающимся показателем. При этом устройство предлагает различные игровые режимы и настройки цвета для оптимизации игр в разных жанрах.

Монитор AG246FK оснащен двумя портами HDMI 2.0, одним портом DP1.4 и четырьмя портами USB-A 3.2 gen 1 для подключения периферийных устройств. Подставка обладает широким диапазоном регулировок, включая наклон, поворот, регулировку по высоте и портретный режим. Кроме того, данный монитор может быть установлен на стену с использованием стандарта VESA 100x100 мм.

Компания AOC дополнила модель AG246FK набором функций, которые предназначены для улучшения игрового процесса. Здесь включены интеллектуальный контроль качества AI, обеспечивающий стабильное изображение, и функция Dark Boost, позволяющая улучшить видимость в темных сценах.