В настоящее время отдельные модули памяти LPCAMM2 уже можно приобрести, но их цена оставляет желать лучшего.

Актуальные технологические новшества на рынке ноутбуков привели к появлению нового форм-фактора оперативной памяти – CAMM2. Он обещает не только улучшенную скорость работы, но и впечатляющую энергоэффективность. Отличие CAMM2 от существующего стандарта SO-DIMM заключается в его более тонкой и компактной конструкции. Кроме того, CAMM2 использует преимущества LDPDDR5X и обладает модульной формой, что делает процесс модернизации легким и простым.

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Хотя ноутбуки оснащенные памятью LPCAMM2 пока еще довольно редки на рынке, появление первых экземпляров становится реальностью. В настоящее время уже доступны для приобретения отдельные модули памяти LPCAMM2, однако их цена оставляет желать лучшего.

Безусловно, премиум-цена установленная на новую память обоснована несколькими причинами. Новая память форм-фактора LPCAMM2 обладает более высокой скоростью, по сравнению с LDPDDR5, и доступна в объеме до 64 гб в одном модуле. Кроме того, необходимо учитывать, что новинки на рынке всегда имеют более высокую цену. Ограниченное количество ноутбуков, совместимых с новой оперативной памятью, вызывает рост спроса и, как следствие увеличение цен.

Однако ситуация скоро начнет выравниваться, поскольку на рынке появятся новые модули форм-фактора LPCAMM2 от разных производителей. На выставке Computex 2024 компания Biwin планирует представить несколько инновационных продуктов, включая модули LPCAMM2 для ноутбуков.