Обе модели оснащены системой камер, которая включает в себя основной сенсор на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп.

Серия смартфонов Vivo S19 создана с особым вниманием к камере и оснащена новейшим аккумулятором. В этой серии представлено два устройства – S19 и S19 Pro. Модель S19 Pro выделяется большей вычислительной мощностью и наличием дополнительной камеры, но и в S19 есть свои преимущества.

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Дизайн Vivo S19 характеризуется тонким корпусом (7,19 мм) и легким весом (193 г), несмотря на это, внутри смартфона размещена батарея емкостью 6000 мАч. Это достигнуто благодаря технологии Vivo Blue Ocean с поддержкой плотности 809 Втч/л.

Экран Vivo S19 имеет размер 6,78 дюймов с поддержкой разрешения 1260 x 2800. OLED-панель с частотой 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит обеспечивает качественное изображение.

Чип Snapdragon 7 Gen 3 в сочетании с ОЗУ до 16 ГБ и встроенным хранилищем до 512 ГБ лежит в основе модели Vanilla. Обе модели оснащены системой камер, включая основной датчик на 50 МП и сверхширокоугольную камеру на 8 МП.

Смартфон Vivo S19 pro отличается толщиной 7,58 мм, но при этом легче Vanilla, весит 192 г. Процессор Dimensity 9200+ в сочетании с оперативной памятью до 16 ГБ и встроенной памятью до 512 ГБ предлагает высокую производительность.

Экран Pro модели также имеет размер 6,78 дюймов с разрешением 1260 x 2800 пикселей и поддержкой технологии HDR. Камеры у Pro модели более продвинутые, включая основную камеру на 50 МП с датчиком Sony IMX921 и телемодуль на 50 МП. Оба устройства Vivo S19 надежно защищены от пыли, влаги и падений.