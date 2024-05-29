Компания заявляет, что новая модель акцентирует основные цвета и их роль в фирменном стиле компании

Сегодня компания Nothing выпустила на мировой рынок специальную версию своего телефона (2a). Это произошло после того, как в прошлом месяце компания представила эксклюзивную синюю версию. Новая специальная версия телефона имеет разноцветный дизайн задней панели, однако основные конструктивные элементы и характеристики устройства остались прежними.

реклама

Специальная версия телефона Nothing (2a) все еще имеет прозрачную заднюю панель с фирменным дизайном. Она оснащена тремя светодиодными индикаторами, расположенными вокруг круглого острова, а также резиновый кабель. Последние два имеют темно-серый цвет, а остальная часть задней панели — белая.

Главное изменение в специальной версии телефона Nothing (2a) заключается в добавлении красных, синих и желтых цветовых акцентов. Компания заявляет, что это акцентирует основные цвета и их роль в фирменном стиле компании. Красный оттенок присутствует в правом наушнике всех аудиопродуктов Nothing, желтый — в новых наушниках (a), а синий — в синей версии телефона (2a). Красные и желтые акценты небольшие, но синий цвет более выражен в выступающем модуле, в котором расположены два датчика камеры.

Специальная версия телефона Nothing (2a) доступна только с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Специальная версия телефона Nothing (2a) оснащена панелью AMOLED с частотой обновления 120 Гц, чипом Dimensity 7200 Pro, 50-мегапиксельной камерой с оптической стабилизацией изображения и батареей емкостью 5000 мАч.