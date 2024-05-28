Часы Mitu S1 оснащены надежной системой защиты конфиденциальности, которая многократно шифрует информацию в целях безопасности.

Компания Xiaomi представила новую модель умных часов для детей под названием Mitu Children's Watch S1. Часы поступят в продажу 31 мая.

реклама

Mitu S1 обладают 1,78-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 448 x 368, что обеспечивает четкое изображение. Они также обладают 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной памяти, а также двумя камерами - 5-мегапиксельной и 8-мегапиксельной. Благодаря возможности переключения между ними, родители могут видеть не только своего ребенка, но и его окружение.

Умные часы имеют поддержку пяти основных систем спутникового позиционирования: GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo и QZSS. Они имеют возможность позиционирования внутри помещений, торговых центрах, с использованием искусственного интеллекта и отслеживания местоположения. Согласно информации, предоставленной компанией, родители могут в течение 90 дней просматривать места, в которых находился их ребенок.

Watch S1 также имеет функции мониторинга здоровья, которые могут отслеживать уровень утомления мозга, усталость глаз, стресс, эмоции, частоту сердечных сокращений и уровень кислорода в крови в течение суток. Пользователи имеют возможность выбрать из нескольких циферблатов, что позволяет персонализировать внешний вид часов.

Эти часы также оснащены надежной системой защиты конфиденциальности данных, которая многократно шифрует информацию о детях для обеспечения безопасности. Родители могут устанавливать пароль разблокировки и управлять разрешениями для доступа к сторонним приложениям. Быстрая зарядка часов за 6 минут обеспечивает полный день использования. Также важно отметить, что эти часы имеют съемный корпус, что облегчает фотографирование и видеосъемку детьми.