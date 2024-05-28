Долгое время стандартным объемом батареи считалось 5000 мАч, но в последнее время выпускаются модели емкостью до 5400 мАч или 5500 мАч.

По последним данным из Китая, компании OnePlus, Oppo и Realme планируют оснастить свои будущие флагманские смартфоны аккумуляторами емкостью 6000 мАч. Долгое время 5000 мАч было стандартом, однако недавно были выпущены модели с емкостью до 5400 мАч или 5500 мАч, что указывает на возможное сохранение этой тенденции в нынешнем году.

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OnePlus 13, Oppo Find X8 и Realme GT6 Pro, все получат аккумуляторы 6000 мАч, если эта информация окажется верной. Увеличение емкости аккумулятора может повлечь за собой увеличение веса устройства, что приведет к компромиссу между долговечностью и удобством использования.

Официальный анонс Find X8 ожидается в октябре, сразу после Snapdragon Summit, на котором Qualcomm представит процессор Snapdragon 8 Gen 4.

Интересно, что прежде появлялись слухи о том, что для Snapdragon 8 Gen 4 понадобятся крупные аккумуляторы из-за его увеличенного энергопотребления по сравнению с предыдущим поколением. Ожидается, что производительность ядер процессора достигнет 4,2 ГГц.