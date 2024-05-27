AMD Strix Point призван заменить процессоры Zen 4, такие как Ryzen 7 Pro 7840U, и в основном будет применяться в ноутбуках, мини-консолях, игровых консолях и других платформах

По информации от источника aoostar-liang, сегодня было сообщено о том, что ожидается выпуск процессора AMD Strix Point в августе этого года, а его появление на рынке ожидается в октябре. Согласно имеющимся данным, Strix Point является кодовым названием будущего мобильного процессора Ryzen на основе Zen 5 от компании AMD. Он призван заменить процессоры Zen 4, такие как Ryzen 7 Pro 7840U, и будет применяться в основном в ноутбуках, мини-консолях, игровых портативных устройствах и других платформах.

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Процессоры AMD Strix Point будут созданы на базе 4-нм техпроцесса TSMC. Центральная часть будет включать двойную конструкцию CCX с 4 ядрами Zen5 и 8 ядрами Zen5c, а также кэш-память третьего уровня объемом 24 мб. Эта серия процессоров также будет создана по архитектуре RDNA3.5, масштаб которого будет не менее 8WGP (16cu), а вычислительная мощность NPU составит 40+ TOPS.

Кроме того, ранее была опубликована оценка производительности 12-ядерного инженерного образца процессора AMD Strix Point Zen 5. По тесту производительности в Blender средний балл данного процессора составляет 270,92, что соответствует показателю 8-ядерного процессора 7700X.