Раскладушка оснащена большим 6,9-дюймовым дисплеем POLED и огромным 3,6-дюймовым дисплеем для быстрого просмотра

Motorola превратила телефон Razr, который был призван вернуть старую эпоху, когда он был известным мобильным устройством, в более технологичное устройство, которое конкурирует с лидирующим складным устройством Galaxy Z Flip 5. Это удалось путем придания премиальной модели Razr+ более современного вида с увеличенным внешним дисплеем. Эта раскладушка имеет большой 6,9-дюймовый POLED-дисплей и огромный 3,6-дюймовый дисплей для быстрого просмотра, что позволяет использовать телефон для большинства задач без необходимости открывать внутренний дисплей.

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В Китае две новые модели Motorola Razr этого года будут называться Razr 50 и Razr 50 Ultra. Согласно данным от MySmartPrice, базовая модель Razr 50 (XT2453-2) не так давно появилась на китайском портале TENAA, что позволяет узнать характеристики телефона и увидеть живые изображения раскладушки.

Razr 50 будет оснащен 3,6-дюймовым OLED-панелью Quick View с поддержкой разрешения 1056 x 1066. Внутренний экран разворачивается и превращается в 6,9-дюймовую OLED-панель с разрешением 1080 x 2640 FHD+. Аккумулятор емкостью 3950 мАч позволит долго использовать телефон. У устройства будет две камеры на задней панели: основная камера на 50 Мп и сверхширокоугольный сенсор на 13 Мп. Фронтальная камера будет иметь разрешение 32 Мп, а сканер отпечатков пальцев будет расположен сбоку корпуса.

По слухам, Razr 50 будет оснащен средне-классовым процессором Dimensity 7300X, и модели будут предлагаться с разными объемами оперативной памяти - 8 Гб, 12 Гб и 16 Гб. Предполагается, что объемы хранилища будут составлять 128 Гб, 256 Гб, 512 Гб и 1 Тб.

Razr 50 Ultra, вероятно, будет обладать более мощным процессором. Ранее появлялись слухи о том, что в Razr 50 Ultra будет установлен чипсет Snapdragon 8S Gen 3. Модель будет поддерживать быструю зарядку мощностью 33 Вт, а также, по слухам, будет иметь 4-дюймовый внешний дисплей Quick View. И Razr 50, и Razr 50 Ultra могут быть анонсированы в следующем месяце. На некоторых рынках эти модели будут известны как Razr (2024) и Razr+ (2024) соответственно.