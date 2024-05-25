Клавиатура также обладает рядом функций, направленных на повышение производительности и мобильности

Keychron представила новую модель клавиатуры B1 Pro, которая отличается ультратонким дизайном и впечатляющим временем автономной работы в 1200 часов. Клавиатура также имеет ряд функций, разработанных для повышения производительности и мобильности.

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B1 Pro оснащена 75%-ной раскладкой, включающей 77 клавиш и 12 мультимедийных клавиш. В отличие от обычных механических клавиатур Keychron, B1 Pro использует клавиши с ножничным переключателем, аналогичные тем, которые применяются в ноутбуках.

Благодаря своей конструкции клавиатура имеет удивительно тонкий профиль: её передняя панель всего 5,2 мм высотой, а максимальная высота составляет 14,5 мм. Клавиатура также очень легкая (425 г), что делает её идеальной для путешествий или использования в дороге.

B1 Pro имеет частоту опроса 1000 Гц при использовании беспроводного соединения 2,4 ГГц, что обеспечивает плавность и быстроту ввода текста. Также она поддерживает Bluetooth 5.2 для удобного подключения к нескольким устройствам.

Keychron акцентирует внимание у этой модели на большом времени автономной работы B1 Pro: до 1200 часов без необходимости зарядки. Это примерно равно восьми месяцам использования по пять часов работы в день, так что частая зарядка становится ненужной.

Что касается настройки, клавиатура поддерживает прошивку ZMK, которая позволяет пользователям программировать клавиши, макросы и комбинации клавиш непосредственно через веб-интерфейс. Это избавляет от необходимости устанавливать сложное программное обеспечение и обеспечивает удобство настройки клавиатуры в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пользователя.

B1 Pro также оснащена вогнутыми колпачками клавиш, которые повышают точность и удобство при наборе текста, а также специальной клавишей быстрого доступа к смайликам. Для тех, кто ценит эргономику, угол наклона B1 Pro составляет 3,2 градуса, а ультратонкий профиль обеспечивает удобство набора текста, минимизируя нагрузку на запястья даже при длительном использовании.