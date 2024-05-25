Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
Keychron представила тонкую беспроводную клавиатуру B1 Pro с временем автономной работы 1200 часов
Клавиатура также обладает рядом функций, направленных на повышение производительности и мобильности

Keychron представила новую модель клавиатуры B1 Pro, которая отличается ультратонким дизайном и впечатляющим временем автономной работы в 1200 часов. Клавиатура также имеет ряд функций, разработанных для повышения производительности и мобильности. 

реклама

B1 Pro оснащена 75%-ной раскладкой, включающей 77 клавиш и 12 мультимедийных клавиш. В отличие от обычных механических клавиатур Keychron, B1 Pro использует клавиши с ножничным переключателем, аналогичные тем, которые применяются в ноутбуках.

Благодаря своей конструкции клавиатура имеет удивительно тонкий профиль: её передняя панель всего 5,2 мм высотой, а максимальная высота составляет 14,5 мм. Клавиатура также очень легкая (425 г), что делает её идеальной для путешествий или использования в дороге.

B1 Pro имеет частоту опроса 1000 Гц при использовании беспроводного соединения 2,4 ГГц, что обеспечивает плавность и быстроту ввода текста. Также она поддерживает Bluetooth 5.2 для удобного подключения к нескольким устройствам.

Keychron акцентирует внимание у этой модели на большом времени автономной работы B1 Pro: до 1200 часов без необходимости зарядки. Это примерно равно восьми месяцам использования по пять часов работы в день, так что частая зарядка становится ненужной.

Что касается настройки, клавиатура поддерживает прошивку ZMK, которая позволяет пользователям программировать клавиши, макросы и комбинации клавиш непосредственно через веб-интерфейс. Это избавляет от необходимости устанавливать сложное программное обеспечение и обеспечивает удобство настройки клавиатуры в соответствии с индивидуальными потребностями каждого пользователя.

B1 Pro также оснащена вогнутыми колпачками клавиш, которые повышают точность и удобство при наборе текста, а также специальной клавишей быстрого доступа к смайликам. Для тех, кто ценит эргономику, угол наклона B1 Pro составляет 3,2 градуса, а ультратонкий профиль обеспечивает удобство набора текста, минимизируя нагрузку на запястья даже при длительном использовании.

#bluetooth 5.2 #keychron #b1 pro
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Keychron представила компактную механическую клавиатуру V4 Max
Keychron представила легкую мышь M2 4K ​​для геймеров и профессионалов
Keychron представила беспроводную мышь для правшей M7 с временем автономной работы 70 часов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск заявил, что введение 100-процентных пошлин на китайские электромобили стало для него сюрпризом
7
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
8
Украинский генштаб перебрасывает 47-ую ОМБр на границу Сумской области
4
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
6
В Сети появились фотографии танка M1 Abrams ВСУ с «мангалами» и динамической защитой «Контакт-1»
+
Утечка характеристик GeForce RTX 5090 раскрывает память GDDR7 и потенциальную тройную печатную плату
3
Philips выпустила свой новый монитор Evnia 27M2N5500 с IPS-дисплеем 1440p и 180 Гц
3
B-2 vs B-21: Почему очередной высокобюджетный бомбардировщик Пентагона является пустой тратой денег
+
The New York Times: Новые российские технологии позволяют эффективно глушить терминалы Starlink
+
Свыше половины отечественных аналогов TeamViewer проигрывают зарубежному софту по части безопасности
6
Подчинённые Илона Маска совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
Интернет-ресурс GSMArena опубликовал обзор смартфона POCO F6 Pro
+
Банк России отмечает увеличение активности россиян на криптовалютном рынке
+
Жители Волчанска используют реку, чтобы перебраться на российскую территорию и спастись от ВСУ
+
GeForce RTX 5090 получит нестандартную печатную плату, что позволит избежать перегрева и поломок
3
Microsoft запустила страницу с датой окончания поддержки Windows 10
5
ASML задумалась о создании литографических сканеров со сверхвысокой числовой апертурой
+
MacOS 15 полностью изменит системные настройки Mac
1
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
3
Уходят в прошлое: Microsoft удаляет ряд старых приложений и функций из Windows 11
5

Популярные статьи

"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
2
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
65
Видеокарты для редко играющего геймера — новые и б/у модели, которые не жалко купить в 2024 году
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Май)
7
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
23
Сравнение Intel Core 2 Duo E8600 с Intel Core 2 Extreme QX9770 на платформе Asus P5WDG2 WS Pro
22
Скотт Риттер: Призывы США оказать поддержку атакам Украины на Россию могут привести к ядерной войне
8
Обзор и тестирование блока питания Formula AP-500MM
3
Мое мнение о Senua's Saga: Hellblade 2 (Eurogamer)
2
Запад хочет использовать активы РФ для выдачи кредита Украине в размере $50 миллиардов
19

Сейчас обсуждают

Илья Годяев
23:34
Ну и бредятина, мнимый аналитик снова трясётся. Колда всегда будет прекрасно себя чувствовать, учитывая, что даже Vanguard оказалась успешной. Эту часть хотя бы Treyarch сделает, а это уже больше наде...
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
Asker 013
23:20
Хранение дорогое удовольствие - необходимо в полезную работу переводить
В Китае избыток солнечной энергии — энергосистема не в состоянии столько использовать и хранить
22870
23:18
> Windows 11 24H2 обеспечит повышение... ...слежки! И этого было бы достаточно. Но, консоль работает на 6980% медленее. В 698 раз медленее. Это прекрасный результат. С 2k3 до 8.1 замедлили на 4%, а с...
Windows 11 24H2 обеспечит повышение производительности эмулируемых приложений на ARM-процессорах
Eppius
23:18
Зачем им выходить?
Генерал армии США: поражение Украины станет поражением НАТО
Сергей Шевченко
23:12
Окей, как купить это в РФ?
77-дюймовый LG C3 OLED подешевел на 43% на Amazon
glavhyilo
23:05
а где же их друг,киевский призрак
Первые пилоты для F-16 скоро прибудут на Украину
Dzhereli
23:04
Ну это жёстко. Я на gtx1080 как еж плакал и кололся. С новой картой уже и желания нет заного проходить. Игра на один раз.
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
Сергей Николенко
22:56
По сравнению с ней много людей мягко говоря тупые. Ну как минимум она тебе решит без проблем практически любые задачи уровня бакалавр как математики, химии , физики итд. Это не считая всякого полезно...
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что GPT-5 будет работать как виртуальный мозг
Кот Котин
22:53
В моём случае, вы не правы, ещё на буме майнинга скинул свою rtx, и перелез на встройку, и посей день надобности в дискретке не испытываю совсем, а после того, как перелез на 8700G, и подавно. Успел...
Геймеры переключаются на видеокарты AMD и не хотят покупать дорогие NVIDIA GeForce RTX 40 Super
glavhyilo
22:50
но это не повод для грусти
Скончалась мемная собака по кличке Кабосу — символ криптовалюты Dogecoin
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем