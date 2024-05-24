Moto G85 будет оснащен неанонсированным процессором Qualcomm с графическим процессором Adreno 619.

Мировым рынком готовится завладеть новый смартфон среднего класса от Motorola под названием Moto G85 5G. Информация об устройстве уже появилась на популярных технических ресурсах Geekbench и европейском розничном сайте, где были раскрыты некоторые основные характеристики и цены. Недавно были опубликованы рендеры данного устройства на платформе Tooljunction.

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На рендерах можно увидеть, что Moto G85 5G получил дисплей с изогнутыми краями и тонкими рамками вверху и снизу. Отличительной особенностью этой модели, в отличие от ее предшественницы, Moto G84, является плоский дисплей. Боковые грани G85 также имеют изогнутую форму, а на задней панели расположена двойная камера, объединенная в общий модуль. На самом модуле камеры есть надпись 50 Мп + OIS, что указывает на основную камеру с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения.

Опираясь на предыдущие отчеты, Moto G85 будет оснащен неанонсированным процессором Qualcomm с графическим процессором Adreno 619. Графический процессор Adreno 619 уже встречается в процессорах Snapdragon 695 и Snapdragon 480. Согласно данным Geekbench, новый процессор имеет базовую тактовую частоту 2,02 ГГц и пиковую - 2,30 ГГц.

Устройство будет представлено в двух версиях: одна с 8 ГБ оперативной памяти, а другая с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.