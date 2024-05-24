Появилась дополнительная информация о складном гибридном устройстве Apple.

Опытный аналитик компании Apple Минг-Чи Куо в своем новом отчете раскрыл дополнительные подробности о грядущем гибридном складном устройстве компании. Он утверждает, что Apple сможет представить не одно, а возможно два складных устройства в первой половине 2026 года. Это подтверждают недавние слухи о том, что складной планшетоподобный гаджет будет представлен в конце 2025 или начале 2026 года. Сейчас компанией активно разрабатываются два форм-фактора: 20,25-дюймовый и 18,8-дюймовый, которые в сложенном состоянии могут уменьшиться до 14 дюймов, 15 дюймов и 13-14 дюймов соответственно.

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По известной информации, гибкие панели для этих складных устройств поставит только компания LG и вероятно цены на них вырастут из-за отсутствия конкуренции. Кроме того для устройств будет использоваться дорогой шарнир, стоимость которого, согласно предварительным оценкам, составит от 200 до 250 долларов. Компания Amphenol будет поставщиком шарниров для Apple. Оба складных устройства будут оснащены чипом собственной разработки Apple серии M5.

Минг-Чи Куо также дает размытую оценку общей стоимости устройств. Если начальные оценки окажутся точны, первый складной смартфон компании будет стоить примерно как нынешний Vision Pro.