Компания LG Display в очередной раз продемонстрировала эту панель на выставке SID Display Week 2024.

В этом году LG выпустила несколько игровых OLED-мониторов, включая UltraGear OLED 32GS95UE с поддержкой 480 Гц/1080p и 240 Гц/4K. Эти мониторы, основанные на новых панелях WoLED, могут конкурировать с такими моделями, как ROG Strix OLED XG27AQDMG, глянцевая альтернатива UltraGear OLED 27GS95QE, анонсированная Asus на прошлой неделе.

реклама

Однако LG Display разрабатывает новый 27-дюймовый вариант монитора, представление которого компания сделала в начале января 2024 года. Новая панель обладает разрешением 1440p и частотой обновления 480 Гц, а также поддерживает последнюю технологию Meta Technology 2.0 от LG, обеспечивающую улучшенную пиковую яркость по сравнению с традиционными альтернативами WoLED и QD-OLED. Cooler Master также представила модель GZ2713, которая должна стать первым потребительским монитором с подобными техническими характеристиками. Согласно данным от TFTCentral, Cooler Master надеется начать массовое производство модели GZ2713 к июню 2024 года и выпустить его на рынок в третьем или четвертом квартале 2024 года по стартовой цене $1099.

LG Display снова продемонстрировала данную панель во время выставки SID Display Week 2024, которая проходила в Сан-Хосе, Калифорния, с 14 мая 2024 года.