Покупатели смогут выбрать заднюю панель из скандинавского дерева или веганской кожей цвета Forest Grey.

В Китае состоялась презентация нового смартфона X50 Ultra от компании Motorola, который уже был выпущен на мировые рынки под названием Edge 50 Ultra. Это устройство оснащено 6,7-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2712 x 1220 пикселей, поддерживающим частоту обновления 144 Гц и глубину цвета 10 бит. Дисплей смартфона также обладает такими функциями, как HDR 10+ и DC Dimming, а его максимальная яркость составляет 2500 нит.

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Корпус X50 Ultra выполнен из алюминия и имеет защиту от пыли и воды класса IP68, а также стекло Corning Gorilla Glass Victus. Покупателей порадует возможность выбора задней панели из скандинавского дерева или кожи, имеющей серый оттенок Forest Grey.

Внутри смартфона работает мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3. Пользователям доступны модели с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и варианты с хранилищем UFS 4.0 на 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ. Операционная система устройства основана на Android 14.

Смартфон оснащен основной камерой на 50 МП с диафрагмой f/1,6 и оптической стабилизацией изображения, сверхширокоугольной камерой на 50 МП с углом обзора 122 градуса и диафрагмой f/2,0, а также телефото-камерой на 64 МП с 3-кратным увеличением и диафрагмой f/2,4. На передней панели расположена селфи-камера на 50 МП с автофокусом и диафрагмой f/1,9.

Емкость аккумулятора составляет 4500 мАч, и поддерживается быстрая зарядка TurboPower мощностью 125 Вт, а также беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Что касается подключений, X50 Ultra поддерживает 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11ax, Bluetooth 5.4, GPS, NFC и USB Type-C. Стереодинамики смартфона имеют поддержку технологий Dolby Atmos и Dolby Head Tracking.