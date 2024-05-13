Этот проектор с разрешением 1080p, коэффициентом контрастности 1500:1 и яркостью 280 люмен поддерживает декодирование 4K и HDR10+ для превосходного качества изображения

Компания Xming, являющаяся подразделением Xiaomi, анонсировала новый проектор под названием Q5. Новинка обладает уникальными особенностями, в том числе полностью закрытым специальным оптическим механизмом PhotonX, обеспечивающим чистое, четкое и надежное проецирование. Что эффективно решает распространенные проблемы открытых оптических модулей, такие как утечка света, попадание пыли, шум и недостаточное охлаждение. Проектор имеет разрешение 1080p, контрастность 1500:1 и яркость 280 люмен, поддерживает декодирование 4K и HDR10+, обеспечивая превосходное качество изображения. Q5 компактен, легок и портативен, обладает гироскопической поддержкой вращения на 360 градусов, а также двумя динамиками мощностью 3 Вт для качественного звука.

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Для тех, кто активно использует устройства Xiaomi, проектор легко интегрируется со смарт-устройствами Xiaomi, обеспечивая управление с помощью голосовых команд. А сертифицированная SGS проекция с низким уровнем синего света обеспечивает безопасность глаз пользователя. Система автоматической коррекции трапецеидальных искажений, автофокусировка и адаптивная система делают настройку проекции удобной и простой. С четырехъядерным процессором Cortex-A53 и 32 Гб встроенной памяти, Q5 обладает обширными возможностями для хранения контента и является идеальным решением для домашнего кинотеатра. Поддержка HDMI 2.0, USB 2.0, Wi-Fi 6 и других интерфейсов обеспечивает широкие возможности подключения устройств. Всего при номинальной потребляемой мощности 65 Вт Q5 работает практически бесшумно, обеспечивая комфортное использование в любое время.