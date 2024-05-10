Смартфон оснащен дисплеем с разрешением 1220p и частотой обновления 144 Гц, что лучше, чем у Meizu 21 Pro.

Meizu официально заявила о своем уходе с рынка смартфонов в начале текущего года, однако после этого представила флагманский смартфон Meizu 21 Pro. И теперь компания подтвердила дату запуска еще одной модели телефона - Meizu 21 Note, который выйдет 16 мая с большой батареей и чипсетом Snapdragon 8 Gen 2.

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Смартфон будет иметь дисплей с поддержкой разрешения 1220p и частотой обновления 144 Гц, что превосходит Meizu 21 Pro. Еще он будет оснащен 16 ГБ оперативной памяти и батареей емкостью 5500 мАч.

Особый интерес вызывает Flyme AIOS, который, видимо, представляет собой пользовательский интерфейс AOSP с искусственным интеллектом, апгрейд от обычной FlymeOS. Ожидается, что телефон получит функции, облегчающие подключение к автомобилям от Geely с интерфейсом FlymeAuto.