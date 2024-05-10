Huawei Eyewear 2 имеют тройное шумоподавление для четкого качества разговоров.

В сентябре прошлого года компания Huawei представила умные очки Eyewear 2 в Китае. Теперь компания объявила о выпуске версии этого продукта в виде солнцезащитных очков. Об этом будет объявлено на мероприятии, приуроченном к запуску устройства летом 2024 года 15 мая. Ожидается, что помимо умных очков компания также представит другие устройства, включая ноутбуки, планшеты и многое другое.

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Солнцезащитные очки Huawei Eyewear 2 представлены в квадратной оправе. Предстоящее устройство будет полезно тем, кто носит солнцезащитные очки время от времени, когда выходит на улицу, а также в модных целях.

Подробности о солнцезащитных очках Eyewear 2 пока не известны, но можно ожидать тех же характеристик и функций, что и у стандартной модели.

Напомним, что умные очки Huawei Eyewear 2 поставляются со сменными линзами Zeiss. Пользователи могут выполнять различные функции, нажимая или проводя пальцем по области дужек очков. Eyewear 2 оснащен встроенным динамиком с направленным вперед блоком с двойной диафрагмой для улучшения звука. Также имеется тройное шумоподавление для четкого качества разговоров.

Умные очки Huawei Eyewear 2 рассчитаны на 11 часов автономной работы без подзарядки. Имеется поддержка быстрой зарядки: 10 минут зарядки обеспечивают три часа использования.