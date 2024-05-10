Настоящей изюминкой нового смартфона является 200-мегапиксельный зум-перископический датчик камеры Samsung ISOCELL HP9, разработанный в сотрудничестве с Vivo

На следующей неделе, 13 мая, мир мобильных технологий ожидает появление нового флагманского смартфона - Vivo X100 Ultra от китайской компании Vivo. Устройство уже успело привлечь внимание благодаря утечкам информации и слухам. Новейшая утечка из Китая раскрывает подробности о камерной системе Vivo X100 Ultra.

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Основная камера Vivo X100 Ultra получит сенсор Sony Lyt-900 на 50 Мп, а также широкоугольный объектив на 50 Мп с улучшенными алгоритмами обработки изображений AI. Селфи-камера Samsung ISOCELL JN1 тоже не отстает, предлагая разрешение 50 Мп и возможность записи видео 4K при 60 кадрах в секунду.

Но настоящей изюминкой станет перископический датчик камеры на 200 Мп с зумом и сенсором Samsung ISOCELL HP9, созданный совместно с Vivo. Ожидается, что HP9 увеличит светочувствительность на 12% по сравнению с предыдущим HP3 благодаря оптимизации от Vivo, а материал флюоритового стекла для телеобъектива обещает высокое качество изображений.

Система стабилизации изображения также будет на высшем уровне, включая оптическую стабилизацию (OIS) и программные алгоритмы для компенсации дрожания. Смартфон получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и возможность хранения данных до 1 ТБ.