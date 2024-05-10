Новая версия OxygenOS включает в себя несколько улучшений, в том числе инструмент для удаления объектов с фотографий с помощью искусственного интеллекта.

Компания OnePlus выпустила обновление OxygenOS 14.0.1.427 для своего смартфона Nord CE 4. В новой версии предусмотрено несколько улучшений, включая инструмент для удаления объектов с фотографий при помощи искусственного интеллекта. Изначально он будет доступен ограниченному кругу пользователей, однако впоследствии ожидается более широкое распространение.

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Основное внимание в OxygenOS 14.0.1.427 уделено улучшениям системы, включая повышение стабильности работы и оптимизацию энергопотребления в определенных сценариях. Также добавили улучшенное соединение Bluetooth, особенно во время телефонных разговоров с использованием Bluetooth-наушников.

Ключевой особенностью данного обновления стал AI Eraser, позволяющий пользователям легко удалять ненужные объекты с фотографий.

Кроме того, улучшена производительность камеры, что обеспечивает более плавную запись видео и повышенное общее качество изображений.

Хотя в настоящее время обновление OnePlus доступно лишь в Индии, компания планирует в будущем распространить его на другие регионы.