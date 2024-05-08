Также появилась функция шумоподавления, обеспечивающая четкую передачу сообщений

Сервис Google Сообщения получил интересное обновление, которое добавит больше индивидуальности голосовым сообщениям. В бета-версии Google Сообщений появился новый интерфейс записи аудиосообщений и функция под названием Voice Moods.

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По данным технологического издания 9to5Google, специализирующегося на продуктах Google, новый интерфейс делает отправку голосовых сообщений легче, чем когда-либо. Просто нужно нажать кнопку микрофона и начнется запись. Кроме того, появилась функция шумоподавления, что делает сообщения четкими.

Благодаря новому пользовательскому интерфейсу достаточно просто нажать кнопку микрофона внизу, чтобы начать запись голоса. Будет показана анимация в форме волны, отображающая запись сообщения, и удобные элементы управления, позволяющие приостановить, остановить или прикрепить запись. Также есть удобный переключатель для включения опции шумоподавления.

Voice Moods позволяет выбрать одно из 9 голосовых настроений, чтобы добавить карточке аудиосообщения анимированный фоновый смайлик.