Дизайн ноутбука, внешний вид и маркетинговые материалы позволяют предположить, что это конкурент MacBook Air

В начале этого года компания Huawei представила в Китае элегантный ноутбук MateBook X Pro 2024. Его дизайн, внешний вид и маркетинговые материалы указывают на то, что он является конкурентом MacBook Air. Однако при ближайшем рассмотрении его спецификаций выясняется, что он превосходит продукт Apple по многим параметрам. Во-первых, он оснащен 14,2-дюймовой сенсорной гибкой OLED-панелью и поддерживает разрешение 3,1K (3120 x 2080), тактовую частоту 120 Гц, максимальную яркость 1000 нит.

реклама

Huawei MateBook X Pro 2024 весит 980 граммов, доступен в черном, белом и синем цветах. Внутри используется трехсегментная печатная плата, на которой нашлось место для вентилятора и ключевых компонентов. Сам вентилятор также был переработан: по сравнению с моделью предыдущего поколения он стал на 22 % больше пропускать воздух и меньше шуметь.

Что касается внутреннего устройства, то ноутбук работает на базе нового чипа Intel Meteor Lake. На выбор предлагается чип Intel Core Ultra 9 185H и Core Ultra 7 155H. Однако доступность последнего, по крайней мере на мировом рынке, еще не подтверждена. Учитывая компактный форм-фактор ноутбука, ему приходится довольствоваться iGPU Intel Arc. Конфигурация Huawei MateBook X Pro 2024 может иметь до 32 ГБ памяти (вероятно, LPDDR5X) и 2 ТБ накопителя.

Возможности подключения Huawei MateBook X Pro 2024 соответствуют устройствам высокого класса, включая два порта Thunderbolt 4.0 и один порт USB-C.

Наконец, ноутбук оснащен аккумулятором емкостью 72 Вт-ч и поддерживает быструю зарядку 90 Вт через USB-C. Ноутбук также имеет интересные программные функции, такие как SuperHub. Есть и Super Device от Huawei, который заменяет знаменитую Apple Ecosystem от Apple.