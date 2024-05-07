Представленная модель телевизора, как утверждается, имеет ряд преимуществ перед OLED-телевизорами

Компания Samsung представила 114-дюймовый телевизор Micro LED в Республике Корея. Эта модель представляется как "ультра-премиум модель" с высокой ценой и является самым крупным телевизором такого типа на рынке. Компания уже реализует другие модели Micro LED, включая 110-дюймовый телевизор, представленный в 2020 году.

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Панель телевизора Samsung состоит из индивидуально управляемых светодиодов, что позволяет каждому микросветодиоду излучать цвет и свет без необходимости подсветки и цветового фильтра. По заявлению Samsung, эта технология обеспечивает наилучшее качество изображения. Преимущества Micro LED перед OLED включают устранение выгорания экрана, более яркие цвета и более высокие уровни яркости. Хотя пиковый уровень яркости 114-дюймовой модели неизвестен, 89-дюймовый телевизор Micro LED от Samsung обеспечивает постоянную яркость до 2000 нит по всему дисплею.