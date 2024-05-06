Сертификация 3C указывает, что устройства серии Honor поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Ожидается, что в текущем месяце несколько производителей смартфонов запустят новые устройства на китайском рынке. Компания Vivo подтвердила, что 13 мая будет проводить презентацию Vivo X100 Ultra, X100s и X100s Pro. Кроме того, в этом месяце в Китае также будут представлены Realme GT Neo 6, Meizu 21 Note, серия Oppo Reno 12 и линейка Honor 200. Китайский технический блогер сообщил, что серия Reno 12 и линейка Honor 200 будут представлены к концу месяца.

реклама

В прошлом году, 23 ноября, в Китае были представлены серия Oppo Reno 11 и линейка Honor 100. Ожидается, что их последующие версии будут представлены в текущем месяце.

Предполагается, что в серии Reno 12 будет использоваться чипсет Dimensity 8200 или 8300, а в Reno 12Pro — более мощный чипсет Dimensity 9200 Plus. С другой стороны, Honor 200 будет оснащен чипом Snapdragon 8s Gen 3, в то время как его про версия может работать на Snapdragon 8 Gen 3.

Сертификация 3C показала, что устройства из серии Honor поддерживают быструю зарядку мощностью 100 Вт, хотя модели Reno 12 пока не были замечены на китайских платформах сертификации. Тем не менее, существуют слухи, что другие устройства, такие как Oppo Pad 3, Enco r3 и Enco x3, также могут быть представлены вместе с следующим поколением устройств Reno.