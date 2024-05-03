Заявленный срок службы батареи составляет от 50 000 до 100 000 циклов зарядки – до десяти раз дольше, чем у современных систем хранения энергии.

Компания Natron Energy представила свой натриевый аккумулятор еще в 2021 году. Теперь выход на рынок должен начаться в больших масштабах. Данные о производительности нового типа аккумулятора весьма примечательны.

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В Голландии, в городе на озере Мичиган, начал работу первый завод Natron Energy по крупномасштабному производству натриевых батарей которые в первую очередь спроектированы как буфер для возобновляемых источников энергии.

Срок службы заявлен от 50 000 до 100 000 циклов зарядки — до десяти раз дольше, чем у современных систем хранения энергии. Кроме того, сообщается, что доступная мощность в четыре раза выше, чем у сопоставимой литий-ионной батареи. К этому следует добавить заявленное время зарядки всего 15 минут. Эти значения представляют собой почти идеальную пригодность в качестве устройства хранения электроэнергии.

Использование натрия дает дополнительные преимущества. Это снижает зависимость от редкоземельных элементов, а общие затраты на материалы ниже, чем для обычных аккумуляторных элементов. Ведь натрий – один из самых распространенных элементов на Земле. На каждый килограмм лития приходится 1000 килограммов натрия.

Как только производство достигнет своей полной мощности, что должно произойти к концу 2025 года. Объем производства натриевых аккумуляторов будет эквивалентен 10 000 батареям для электромобилей среднего размера.