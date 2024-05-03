Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
10test
POCO F6 Pro протестирован на Geekbench с процессором Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ ОЗУ
Ожидается, что POCO F6 Pro будет оснащен более быстрой системой хранения данных UFS 4.0 и усовершенствованной системой охлаждения, обеспечивающей стабильную работу.

реклама

Недавно появившийся на Geekbench POCO F6 теперь сопровождается своим более премиальным собратом F6 Pro. Ранее данное устройство было отмечено на сертификации FCC и NBTC. POCO F6 Pro фигурирует на Geekbench с материнской платой под названием "kalama". Его конфигурация процессора включает три ядра с частотой 2,02 ГГц, четыре ядра с частотой 2,80 ГГц и высокопроизводительное ядро с частотой 3,19 ГГц. Эти спецификации указывают на чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Согласно результатам теста, POCO F6 Pro имеет 16 ГБ оперативной памяти, хотя при запуске ожидаются и другие варианты. Смартфон будет работать под управлением Android 14. В одноядерном тесте Geekbench POCO F6 Pro набрал 1 421 балл, а в многоядерном тесте — 5 166 баллов.

реклама

Ожидается, что POCO F6 Pro будет оснащен более быстрым хранилищем UFS 4.0 и передовой системой охлаждения для обеспечения стабильной производительности. Кроме того, смартфон может похвастаться дисплеем AMOLED с высокой частотой обновления, что обеспечит плавную работу и яркие визуальные эффекты. Ожидается, что устройство будет иметь возможности быстрой зарядки с высокой мощностью, обеспечивая длительное время автономной работы. Точная дата выпуска серии POCO F6 пока не объявлена, однако полученные сертификации и появление на Geekbench предполагают, что анонс может состояться в ближайшем будущем. Ожидается, что смартфоны будет доступен в различных регионах мира.

#snapdragon 8 gen 2 #amoled #poco f6 pro #ufs 4.0
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Смартфон Poco F6 появился в Geekbench с возможным процессором Snapdragon 8s Gen 3
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новые изображения показывают истинные размеры подводного дрона Manta Ray
18
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
85
Apple признала проблему с будильниками на iPhone и работает над исправлением
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Спутники обнаружили в Белгородской области возведённый всего за несколько месяцев новый военный аэродром
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
3
Американские компании отказываются заключать контракты с Пентагоном в рамках помощи Украине
2
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Пользователи Windows 11 стремительно откатываются обратно на Windows 10 — статистика Statcounter
20
Из зоны СВО опубликовали видео с 30-километровым "Царь-поездом"
1
Фанаты пересоздали трейлер GTA 6, но добавили в него Франклина, Тревора и Майкла
1
Команда Apeks готовится к кардинальным изменениям: весь состав CS2 выставлен на трансфер
+
Boston Dynamics показала робота-собаку Spot Mini в костюме Sparkles
+
Times of Israel: Израиль отказывается от американских ЗРК Patriot, отдавая предпочтение своему ПВО
1
Россия-матушка: в Steam стартовал фестиваль Games from Russia, посвящённый отечественным играм
+
ХАМАС отказывается от сделок с Израилем относительно пленных
+
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал перейти к "наступательной украинизации" страны
+
Сирия вводит электронные визы для иностранных граждан
+
САУ "Мста-С" оснастили "бревенчатой избой" для защиты от гранатомётов и дронов
1
Военный эксперт Берлетик рассказал, что ракеты "Искандера" превосходят ATACMS по всем параметрам
1

Популярные статьи

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
57
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
54
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
72
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
5
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
15
Сборка ретро-ПК - часть 3: Десктопный Pentium 233MMX против серверного Pentium Pro 200
16
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
2
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
22
Моё мнение о Fallout 4 на PS5 (PushSqare)
4
О монополии Китая и США на добычу полезных ископаемых в Африке
2

Сейчас обсуждают

32Влад32
00:29
Хочет - не хочет. А будет.
Глава Евродипломатии рассказал, как закончить украинский конфликт «за пару недель»
Tarment
00:22
Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р
Артём Николаев
00:22
Как страшно жить(
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
beltar
00:21
Имею 500 Вт и такую карту. Даже если раскочегарить всё железо с 3 HDD даже 400 Вт в сумме не будет.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
beltar
00:19
У меня в 2005-ом сожгло модем, аналоговый вход с телефона. При этом, комп просто выключился, и даже чип в модеме не пострадал. БП обычный, какой в корпусе был, уж защиты такие там есть.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Артём Николаев
00:18
Но сначала Билл Гейтс всех чипирует.
Microsoft объявила кибербезопасность своим главным приоритетом
beltar
00:16
Ни у кого не сгорел.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Женя Кристи
00:11
Точн. Сам привел довод про мощную видяху нвидиа, сам обосрался. Оверклокерс 2024.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
beltar
00:08
>а вышедшая позднее GeForce RTX 3060, которая и стоит в моем ПК сейчас, и вовсе 170 ватт Если бы ты мониторил ее работу, а не писал рекламу сюда, то знал бы, что она в реальных играх дает 140-150 Вт....
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Китя
23:40
Впритык брать блок тоже не гоже. При смене видеокарты придется менять блок питания.
Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем