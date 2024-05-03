Ожидается, что POCO F6 Pro будет оснащен более быстрой системой хранения данных UFS 4.0 и усовершенствованной системой охлаждения, обеспечивающей стабильную работу.

Недавно появившийся на Geekbench POCO F6 теперь сопровождается своим более премиальным собратом F6 Pro. Ранее данное устройство было отмечено на сертификации FCC и NBTC. POCO F6 Pro фигурирует на Geekbench с материнской платой под названием "kalama". Его конфигурация процессора включает три ядра с частотой 2,02 ГГц, четыре ядра с частотой 2,80 ГГц и высокопроизводительное ядро с частотой 3,19 ГГц. Эти спецификации указывают на чипсет Snapdragon 8 Gen 2. Согласно результатам теста, POCO F6 Pro имеет 16 ГБ оперативной памяти, хотя при запуске ожидаются и другие варианты. Смартфон будет работать под управлением Android 14. В одноядерном тесте Geekbench POCO F6 Pro набрал 1 421 балл, а в многоядерном тесте — 5 166 баллов.

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Ожидается, что POCO F6 Pro будет оснащен более быстрым хранилищем UFS 4.0 и передовой системой охлаждения для обеспечения стабильной производительности. Кроме того, смартфон может похвастаться дисплеем AMOLED с высокой частотой обновления, что обеспечит плавную работу и яркие визуальные эффекты. Ожидается, что устройство будет иметь возможности быстрой зарядки с высокой мощностью, обеспечивая длительное время автономной работы. Точная дата выпуска серии POCO F6 пока не объявлена, однако полученные сертификации и появление на Geekbench предполагают, что анонс может состояться в ближайшем будущем. Ожидается, что смартфоны будет доступен в различных регионах мира.