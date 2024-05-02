Те, кто ожидал значительных инноваций по сравнению с предыдущей моделью, Apple Watch Ultra 2, выпущенной в 2023 году, будут несколько разочарованы.

Один из самых известных в мире аналитиков в области технологий, когда речь заходит обо всем, что связано с компанией Apple считается Минг-Чи Куо. Сегодня он поделился интересной информацией о грядущих Apple Watch Ultra 3. Предполагается, что это устройство будет официально представлено на конференции компании, которая, скорее всего, состоится в сентябре.

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Тех, кто ожидал значительных изменений в техническом оснащении по сравнению с предшественником, Apple Watch Ultra 2, представленным в 2023 году, ожидает небольшое разочарование. Куо указывает на то, что в этом году обновления аппаратной части для умных часов Apple будут практически отсутствовать.

Это контрастирует с грядущими моделями Apple Watch X или Apple Watch Series 10, которые, как ожидается, получат более тонкий корпус и магнитные ремешки, а также функции измерения артериального давления и обнаружение апноэ во сне, которые также будут доступны в Apple Watch Ultra 3.

Третье поколение Apple Watch SE может присоединиться к моделям X и Ultra 3 на осеннем мероприятии, если компания придерживается двухлетнего цикла обновления доступных моделей.