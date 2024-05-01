В официальном заявлении корейский бренд раскрыл подробности своей стратегии развития носимых устройств

По неофициальным источникам, линейка Galaxy Watch 7 от Samsung будет иметь три модели вместо двух, что свидетельствует об изменении стратегии компании. Это подтверждается информацией о финансовых результатах за первый квартал. В официальном заявлении бренд из Южной Кореи раскрыл детали своей стратегии в области носимых устройств.

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Samsung утверждает, что стремится расширить экосистему Galaxy путем представления новых моделей и форм-факторов, таких как Galaxy Ring. Это намекает на возможное появление новых часов в линейке Galaxy Watch, хотя конкретные названия остаются неизвестными. Известно, что компания работает над доступными часами Galaxy Watch под названием Galaxy Watch 4 (2024) и может вернуться к прямоугольной форме умных часов в Galaxy Watch 7.

В заявлении Samsung также упоминается о возможном выпуске новых носимых устройств, включая Galaxy Ring и о намерении удовлетворить потребности пользователей путем запуска новых моделей премиум-класса. Предполагается, что обновления будут реализованы в премиальных версиях Galaxy Watch. Galaxy Watch 6 classic в настоящее время считается премиум-предложением и возможно серия Galaxy Watch 7 представит модели pro или Ultra.

Предполагается, что линейка Galaxy Watch 7 и Galaxy Ring будет представлена на мероприятии Galaxy Unpacked 10 июля.