Компания Huawei официально не объявляла о глобальном запуске серии Pura 70, но листинг SIRIM предполагает, что запуск состоится в ближайшем времени

Новая информация свидетельствует о том, что серия Huawei Pura 70, недавно представленная в Китае, вскоре может появиться на мировом рынке.

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Две модели этой серии, стандартная Huawei Pura 70 (номер модели ADY-LX9) и Pura 70 Pro (номер модели HBN-LX9), были замечены на сайте SIRIM в Малайзии.

Сертификация SIRIM является обязательным условием для выхода на рынок Малайзии. Это означает, что сертифицированные продукты соответствуют стандартам цифровой безопасности. Процесс сертификации часто проходит до запуска продукта в регионе.

Huawei официально не объявляла о глобальном запуске серии Pura 70, но листинг SIRIM позволяет предположить, что запуск в Малайзии не за горами. Впоследствии Huawei может запустить смартфон и в других регионах.

Однако в списке пока только две модели этой линейки: Pura 70 Pro+ и 70 Ultra отсутствуют в базе данных сертификации.

По отношению технических характеристик, то оба смартфона оснащены OLED-дисплеем 120 Гц и защитным материалом стекла Kunlun. Однако размеры экранов отличаются: Pura 70 имеет 6,6-дюймовый экран, а Pro - чуть более крупным 6,8-дюймовый.

Pura 70 работает на чипе Kirin 9000S1. Модель Pro, с другой стороны, работает на новом чипе Kirin 9010. Что касается камер, то стандартная модель оснащена основным объективом 50 МП, сверхширокоугольным объективом 13 МП и перископическим телеобъективом 12 МП. В модели Pro основной сенсор не изменился, но появился 12,5-мегапиксельный сверхширокоугольный и 48-мегапиксельный телеобъектив.

Модель Pura 70 Pro имеет батарею объемом 5050 мАч с поддержкой зарядки 100 Вт, а Pura 70 - батарею объемом 4900 мАч и поддерживает проводную зарядку 66 Вт.