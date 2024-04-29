Компания Beats начнет продажи наушников Beats Solo 4 и Beats Solo Buds 30 апреля

Согласно последней утечке, компания Apple планирует выпустить свои новые продукты под брендом Beats на следующей неделе. По информации из утечки, Beats планирует выпустить наушники Beats Solo 4 и Beats Solo Buds 30 апреля.

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Изображения и рекламные ролики обоих продуктов были обнаружены до официального запуска на Android Headlines. Утечки раскрыли множество ключевых деталей о предстоящих продуктах Beats.

Beats Solo 4 будет обладать персонализированной технологией Spatial Audio и Dynamic Head Tracking. Это обеспечит аудиоэффект театра, создавая звуковой ландшафт на 360 градусов, который подстраивается под движения головы слушателя. Наушники также будут оснащены мягкими амбушюрами для дополнительного комфорта при длительном использовании.

Время автономной работы наушников значительно увеличено по сравнению с Solo 3, обеспечивая до 50 часов воспроизведения без подзарядки. Кроме того, быстрая зарядка в течение 10 минут позволит наслаждаться музыкой на пять часов. Есть возможность проводного прослушивания через разъем 3,5 мм.

Новые наушники Beats Solo Buds будут ориентированы на более доступный сегмент рынка. Они будут самыми дешевыми наушниками от компании. Solo Buds оснащены двухслойными преобразователями для чистого и детального звука, а встроенный микрофон с шумоподавлением обеспечивает четкую связь во время звонков.

Beats Solo Buds совместимы с сервисами Apple Find My и Google Find My Device для отслеживания потерянных наушников. Ожидается, что новинка будет выпущена начиная с июня.

По предварительным данным, время автономной работы наушников Beats Solo Buds составит до 18 часов, а зарядный чехол оснащен портом USB-C для удобной зарядки.