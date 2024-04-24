В Huawei считают, что смогут сделать HarmonyOS третьей по популярности мобильной операционной системой в мире

В ходе собрания аналитиков в 2024 году председатель Huawei Сюй Чжицзюнь обсудил планы компании по масштабному международному расширению, после того как будет решена внутренняя проблематика. В Huawei уверены, что смогут сделать HarmonyOS третьей по популярности мобильной операционной системой в мире, несмотря на санкции со стороны США.

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Компания будет активно сотрудничать с разработчиками приложений, предоставляя необходимые ресурсы, инструменты и поддержку для создания экосистемы приложений для HarmonyOS. Сначала основное внимание будет уделено китайскому рынку, где исследования показывают, что 99% пользователей тратят свое время на чуть более 5000 приложений. Huawei планирует сосредоточиться на адаптации этих приложений для HarmonyOS, а затем расширить их на международный рынок.

На данный момент около 4000 приложений уже адаптированы под HarmonyOS, что соответствует плану. Однако для привлечения других разработчиков требуется дополнительное время и усилия. Председатель уверен, что в будущем Huawei сможет достичь отметки в 1 миллион приложений.

Информация также указывает на быстрый рост популярности HarmonyOS на внутреннем рынке. Ожидается, что ОС Huawei вскоре станет второй по популярности среди мобильных систем в Китае, обойдя iOS.