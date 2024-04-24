Компании заявляют, что их цель — создать методы охлаждения, позволяющие экономить огромное количество энергии и воды

Intel и ExxonMobil сообщили о начале сотрудничества в области разработки новой технологии жидкостного охлаждения для процессоров. Целью совместной работы крупной технологической и нефтяной компании станет создание и сертификация энергоэффективных технологий жидкостного охлаждения нового поколения. Intel планирует значительно улучшить системы охлаждения для будущей серии чипов Xeon с тепловыделением до 2000 Вт, что будут выпущены до 2030 года.

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ExxonMobil знаменита прежде всего как нефтяная компания, но она также считается крупным производителем химической продукции. Важной частью ее ассортимента являются современные материалы жидкого состава для систем охлаждения, включающие в себя целый ряд продуктов с различными свойствами. Обе компании утверждают, что их цель - создать способы охлаждения, которые позволят сэкономить огромное количество энергии и воды.

ExxonMobil делая свои продукты подчеркивает их эффективность, возможность контроля температуры и надежность. Компания также обещает сократить потребление энергии и воды и повысить эффективность работы центров обработки данных.

Пока неизвестно, когда проект между двумя крупными компаниями будет завершен. Однако Intel намерена представить решение для процессоров Xeon с тепловыделением 2000 Вт к моменту выхода следующей линейки Xeon.