Смартфон оснащен двумя разъемами для наушников 4,4 мм и микрофонным разъемом 3,5 мм

Компания Moondrop представила свой первый смартфон под названием Miad 01, что означает «мобильное интернет-аудиоустройство». Это подчеркивает уклон телефона на качественное звучание. На изображении предоставленном компанией показана задняя часть устройства белого цвета с полосатой отделкой. Секция камер выделяется двойными объективами и фирменным логотипом.

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Телефон похвастался наличием двух разъемов для наушников – 4,4 мм сбалансированный выход и 3,5 мм для микрофона. Несмотря на их отсутствие на фото, можно быть уверенным, что они расположены в верхней части устройства. Также на правой стороне видны оранжево-окрашенные кнопки управления. Телефон выглядит современно с острыми углами и плоскими сторонами.

Moondrop — китайский аудиобренд, известный своими наушниками и другой аудиопродукцией. Недавно компания расширилась до производства механических клавиатур с аудиовыходом и Miad 01, похоже, следует этой же линии продукции. Хотя это большой шаг вперед относительно наушников и клавиатур, стоит лишь ждать, когда компания представит дополнительные подробности об этом устройстве. В данный момент на сайте по-прежнему виден тизер с названием Miad 01 и обещанием скорого выхода.