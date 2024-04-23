Наушники Baseus M2S Pro имеют расширенный диапазон частот шумоподавления до 5000 Гц.

Компания Baseus представила свои новые беспроводные наушники (TWS) - Baseus M2S Pro, которые отличаются значительными улучшениями в области шумоподавления, качества звука и возможностей подключения.

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M2S Pro оборудован мощной системой активного шумоподавления (ANC) с заявленной глубиной шумоподавления до 52 дБ. Это значительный прогресс по сравнению с предыдущей моделью M2, которая обеспечивала шумоподавление на уровне 33 дБ. Baseus утверждает, что M2S Pro достигает таких показателей благодаря обновленному алгоритму и расширенному диапазону частот шумоподавления до 5000 Гц.

Новинка также обеспечивает превосходное качество звука. Наушники TWS сертифицированы Hi-Res и поддерживают звук без потерь 96 кГц/24 бит, обеспечивая точное и детальное воспроизведение звука. Декодирование LHDC позволяет передавать данные с высокой скоростью без потери исходного качества звука.

В M2S Pro применена технология Baseus Immersive Spatial Sound (BISA), создающая панорамную звуковую сцену и улучшающая восприятие музыки, фильмов и игр.

В обновленной модели реализовано обновленное соединение Bluetooth 5.4, обеспечивающее стабильное соединение и меньшую задержку. Baseus подчеркивает также применение алгоритма AI Wind Noise Reduction, обнаруживающего и уменьшающего шум ветра для ясных звонков даже в ветреную погоду.

Продолжительность автономной работы впечатляет: M2S Pro работает до 7 часов без подзарядки при отключенном шумоподавлении. Зарядный футляр обеспечивает дополнительные 28 часов, так что общая продолжительность воспроизведения достигает 35 часов.

Приложение Baseus позволяет настраивать уровни шумоподавления, пространственные звуковые эффекты и использовать другие полезные функции.