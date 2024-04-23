Ожидается, что Nothing Phone 3 будет оснащен процессором Snapdragon 8S Gen 3, который представляет собой модернизацию процессора Snapdragon 8+ Gen 1

Новые данные от Android Headlines раскрыли график анонса Nothing Phone (3), ожидается, что он будет представлен во втором квартале 2024 года, скорее всего, в июле.

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Известно, что Nothing Phone 2 также дебютировал в июле 2023 года, поэтому возможно, что его преемник будет выпущен в тот же период в этом году. Касательно технических характеристик, ожидается, что Nothing Phone 3 получит процессор Snapdragon 8S Gen 3, который является обновлением процессора Snapdragon 8+ Gen 1, установленного в телефоне 2.

Новый процессор представляет собой усовершенствованную версию флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 3 и предназначен для устройств среднего и высокого ценового уровня. Он обладает частотой до 3 ГГц и достиг более 1,5 миллионов баллов в тесте Antutu. Также, он оборудован механизмом ИИ Qualcomm для обработки задач, включая обработку изображений на устройстве.

Ожидается, что с улучшениями также будут обновлены другие характеристики, такие как время автономной работы и скорость зарядки. Более подробная информация будет доступна по мере приближения к ожидаемой дате выпуска.