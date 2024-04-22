Новая линейка телевизоров имеет диагональ от 55 до 98 дюймов и идеально подходят как для домашнего кинотеатра, так и для гостиной

Компания TCL анонсировала свою новую серию телевизоров T7K со светодиодной подсветкой, обладающих множеством функций для высококачественного просмотра. Размеры телевизоров варьируются от 55 до 98 дюймов, что делает их идеальными как для домашних кинотеатров, так и для гостиной.

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Серия T7K обладает светодиодным дисплеем True XDR Mini с максимальной яркостью до 1600 нит, а также более чем 960 зонами затемнения для исключительного HDR качества. Технология Quantum Dot Pro 2024 от TCL обеспечивает 98% цветовое покрытие DCI-P3, показывая более 10 миллиардов цветов с высокой точностью.

T7K также включает технологию микролинзового оптического изображения, обеспечивающую лучший угол обзора и яркость. Уровень подсветки и цветовая температура могут быть точно настроены.

Аудиосистема T7K имеет мощность 70 Вт и поддерживает Dolby Atmos, а также имеет сабвуфер мощностью 20 Вт для глубоких басов. Телевизор работает на Smart Desktop и поддерживает различные разъемы, включая HDMI 2.1, USB 3.0 и Wi-Fi 6.

Дизайн T7K имеет ультратонкий корпус с соотношением экрана к корпусу до 98%. Также поддерживаются Dolby Vision Atmos, HDR10+, HLG и IMAX Enhanced.