Размеры флагманского Xperia 1 VI составляют 161,9 x 74,5 x 8,4 мм, он немного шире и толще, чем Xperia 1 V

Компания Sony объявила о том, что 17 мая состоится презентация продуктов серии Xperia. На этой презентации будет представлен новый флагманский смартфон Xperia 1 VI. Некоторые подробности об этом смартфоне уже появились в сети.

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Согласно сообщению, флагманский смартфон Xperia 1 VI будет иметь размеры 161,9 x 74,5 x 8,4 мм и будет немного шире и толще, чем Xperia 1 V, благодаря изменению соотношения сторон. Соотношение сторон изменится с прежнего 21:9 на более привычное 19,5:9. Слухи предполагают, что смартфон будет оснащен экраном 2K+ или Quad HD+ с разрешением около 3200 x 1440 пикселей, в отличие от 4K-дисплея предыдущих моделей.

По поводу оптики поступают противоречивые сведения. Первоначально сообщалось, что Xperia 1 VI будет оснащен тройной камерой, использующей три 48-мегапиксельных сенсора Exmor T. Это означает, что основная камера, сверхширокоугольный объектив и телеобъектив будут оснащены новейшими сенсорами Sony.

Между тем, по последним данным, Xperia 1 VI будет оснащен основной камерой 48 МП, f/1.9, 24 мм, 1/1.35, ультраширокоугольной камерой 12 МП, f/2.2, 16 мм, 1/2.5 и телеобъективом 12 МП, f/2.3, 85 мм, f/2.8, 125 мм, 1/3.5. Это означает, что только основная камера будет оснащена сенсором Exmor T. Стоит также отметить, что это точно такая же камера, как и на текущей модели Xperia 1 V. Официального объявления по этому поводу придется подождать до 17 мая.