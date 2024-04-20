Ожидается, что новый родительский контроль станет частью приложения Family Link от Google

Похоже, что большие изменения в приложении Google Сообщения все еще на подходе, несмотря на постоянное внедрение новых функций, начавшееся в прошлом году. Недавно была обнаружена функция, которая может предложить родителям больший контроль над чатами своих детей.

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Информацию об этом сообщил assembledebug, ему удалось принудительно активировать скрытую функцию в версии 20240416_00_rc01 приложения. Функция дает возможность родителям, принудительно помечать чаты детей надписью "попросить одобрения у родителей".

Это значит, что дети не смогут отправлять сообщения этим контактам без разрешения родителей. Если попытаться открыть один из этих ограниченных чатов, появится сообщение: "чтобы отправить сообщение, попросите одобрения у родителей".

Предполагается, что новый родительский контроль станет частью приложения Google Family Link. В данный момент в Family Link существуют ограничения на контент и приложения, но не на сообщения Google.

Это изменение позволит родителям устанавливать ограничения на сообщения детей и контролировать их общение. Некоторые могут приветствовать этот шаг как мощный инструмент защиты от опасностей, которые могут подстерегать их детей в интернете.