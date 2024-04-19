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10test
Китайская компания UNISOC выпустила чип 7861 для платежных терминалов
Процессор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, службы позиционирования GNSS, usb-концентратор и другие функции.

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Китай активно снижает свою зависимость от зарубежных технологий. Помимо известных компаний, таких как Huawei и Byd, в центре внимания оказалась компания Unisoc разработавшая чип 7861 для платежных терминалов.

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Процессор Unisoc 7861, созданный на основе 12-нм техпроцесса, оснащен двумя высокопроизводительными ядрами ARM Cortex-a75 (1,6 ггц) и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-a55 (1,6 ггц), а также графическим ядром Mali g57. Дополнительно процессор поддерживает двухдиапазонный wi-fi 5, bluetooth 5.0, службы позиционирования GNSS, usb-концентратор и другие функции.

В чипе предусмотрена поддержка памяти LPDDR4x, интерфейсы хранения данных UFS 2.2 и EMMC5.1, а также вывод на дисплей FHD+. На данный момент процессор Unisoc 7861 совместим с операционной системой Android 12 GO и Android 14, оптимизированной для устройств с небольшим объемом памяти (1 гб + 8 гб).

#unisoc #wi-fi 5 #cortex-a55 #gnss #mali g57 #arm cortex-a75 #bluetooth 5.0
Источник: gizmochina.com
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